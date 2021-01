Ciclismo | Matteo Donegà | “Punto su Parigi 2024 Milan è un talento immenso Che sorpresa gli Europei”

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Una stagione per lui ricca di imprevisti, tra infortuni vari e lo stop prolungato alle corse per il Covid-19. Nel mese di novembre però si è accesa l’annata ed in parte anche la carriera di. Una convocazione aglidisu pista in quel di Plovdiv che non era in programma, ma che è arrivata a causa della positività al virus di alcuni compagni di squadra. In terra bulgara l’apoteosi: una corsa a punti eccezionale che gli è valsa la medaglia d’argento continentale. L’obiettivo è quello di sognare verso il futuro, sia su strada che su pista. Abbiamo ascoltato il corridore nativo di Bondeno in esclusiva per OA Sport. Un giudizio alla tua stagione 2020? “Il 2020 è stato per me un anno abbastanza impegnativo. Ho avuto diversi problemi da inizio anno sino a fine stagione. Nella prima parte della ...