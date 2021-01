Botti di Capodanno, 8 persone ferite tra Napoli e provincia: è il dato più basso da anni (Di venerdì 1 gennaio 2021) E’ il dato più basso degli ultimi anni. Tra Napoli e provincia, secondo un primo bilancio, sono solo 8 le persone ferite dai Botti di Capodanno. Nessuno, per fortuna, è in pericolo di vita. Il caso più grave L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 1 gennaio 2021) E’ ilpiùdegli ultimi. Tra, secondo un primo bilancio, sono solo 8 ledaidi. Nessuno, per fortuna, è in pericolo di vita. Il caso più grave L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

poliziadistato : Un saluto da Lucio e Ermes, pastore belga dei cinofili di Ancona Questa sera non dimenticatevi dei vostri amici a q… - LaStampa : A Roma i botti di Capodanno e i fuochi d’artificio fanno strage di uccelli, a migliaia a terra senza vita… - Viminale : #Capodanno in #sicurezza: no ai #botti illegali per la tua incolumità e di chi festeggia con te la sera di… - fcolarieti : Botti di Capodanno. Dramma ad Asti dove un tredicenne è morto dopo essere stato colpito da un petardo - cn1926it : Botti di #Capodanno, il primo bilancio: un decesso ad #Asti. Donna ferita del napoletano -