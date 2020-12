Zlatan Ibrahimovi? si butta sulla neve in mutande | ecco cosa vuole dirci

(Di giovedì 31 dicembre 2020) “Caro, vai tu are la spazzatura?”“Ma c’è la!”“E che fa, ti ammazza?”“Dai è freddo, mettila fuori sul balcone, la porto domani”“Ci sarà ancora la”“Sì ma di giorno è meglio” Conversazione verosimile? Abbastanza. E naturalmente vale anche “rovesciata”. Uno esce di sera con lasolo se proprio deve. E quando ne cade tanta, tantissima, alcuni sono pronti a saltarci in mezzo, arcisi come fosse nuvola ma rigorosamente intabarrati in una bella e calda tuta da sci. Poi c’è?. Amadeus ha annunciato che l’attaccante del Milan sarà a Sanremo tutte le sere con lui e Fiorello e ora l’annuncio arriva dallo stesso Ibra. Che su Instagram scrive: “Zanremo ci siamo “…perché sanremo e’ Zanremo…” a commento di un video. Lui che porta la spazzatura ...

messveneto : Nonna Elsa come Zlatan Ibrahimovic, vince la battaglia contro il Covid a 98 anni: 'Usa la testa, rispetta le regole… -

At 39 years of age, Zlatan Ibrahimovic has fired Milan to the top of Serie A ??? Special, special footballer ? pic.twitter.com/b7tPgtS0TG Un nome che suona tanto come una sentenza. Il 27 dicembre 2019 ...Ibra è tornato a Milano. Gli esami clinici condotti sul giocatore sono andati bene e la lesione al polpaccio è completamente guarita.