VIDEO / La compagna di Ibra è tornata a Milano insieme all’attaccante (Di giovedì 31 dicembre 2020) Lo aveva detto di recente che era stato troppo lontano dalla sua famiglia. E per capodanno la sua compagna Helena e i loro due figli sono arrivati a Milano con lui per la felicità di Zlatan Ibrahimovic. Lei, ex modella svedese, più grande di lui di 11 anni è punto di riferimento per l'attaccante. Si conoscono da venti anni. Golssip. Leggi su golssip (Di giovedì 31 dicembre 2020) Lo aveva detto di recente che era stato troppo lontano dalla sua famiglia. E per capodanno la suaHelena e i loro due figli sono arrivati acon lui per la felicità di Zlatanhimovic. Lei, ex modella svedese, più grande di lui di 11 anni è punto di riferimento per l'attaccante. Si conoscono da venti anni. Golssip.

RousseauAgnes : RT @VanityFairIt: Quando - per i più fortunati - la musica è diventata la compagna di (lunghe) giornate chiusi in casa. Da «Quelli che arri… - VanityFairIt : Quando - per i più fortunati - la musica è diventata la compagna di (lunghe) giornate chiusi in casa. Da «Quelli ch… - MassyAsR71 : RT @emilianoavanti: la ROMA la ROMA la ROMA.. FEDELE COMPAGNA MIA???? #sepofa #BRIVIDI - minriot : 2 anni da Promise e io posso solo ringraziare jimin per questa perla di canzone. Ci sono legata particolarmente vis… - Chili96258899 : RT @NelleMarche: Come si fa a dire che gli animali non hanno sentimenti... ??????COME SI FÀ!!!! Questo video è di una tristezza infinita????… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO compagna Perseguita l'ex amante e la moglie minacciando di diffondere video osé dell'uomo: indagata una donna per stalking Corriere Salentino Ibra torna con la compagna Helena, ex modella ''pazza'' della vita milanese

Zlatan Ibrahimovic è tornato a Milano insieme alla compagna Helena Seger: ecco chi è la dolce metà dell'attaccante rossonero ...

VIDEO / La compagna di Ibra è tornata a Milano insieme all’attaccante

Lo aveva detto di recente che era stato troppo lontano dalla sua famiglia. E per capodanno la sua compagna Helena e i loro due figli sono arrivati a Milano con lui per la felicità di Zlatan Ibrahimovi ...

Zlatan Ibrahimovic è tornato a Milano insieme alla compagna Helena Seger: ecco chi è la dolce metà dell'attaccante rossonero ...Lo aveva detto di recente che era stato troppo lontano dalla sua famiglia. E per capodanno la sua compagna Helena e i loro due figli sono arrivati a Milano con lui per la felicità di Zlatan Ibrahimovi ...