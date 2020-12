Usa, morto uno dei killer più temibili della storia americana (Di giovedì 31 dicembre 2020) Uno dei killer più tremendi e temibili della storia USA, con alle spalle ben 93 omicidi, è morto ieri in carcere all’età di 80 anni. Lo ha annunciato la polizia federale americana. L’uomo si chiamava Samuel Little. La causa della sua morte deve ancora essere ufficialmente determinata con un’autopsia. 93 sono gli omicidi confessati dall’uomo, la maggioranza erano donne. Tuttavia, la responsabilità di Little è stata confermata per “soli” 50 omicidi. Little, ex pugile, prediligeva come vittime donne sole e appartenenti a minoranze, e preferiva ucciderle colpendole violentemente oppure strangolandole. Samuel Little stava scontando l’ergastolo dal 2014, quando è stato condannato per l’omicidio di tre donne, ma da allora ha rivendicato decine di omicidi tra il ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 31 dicembre 2020) Uno deipiù tremendi eUSA, con alle spalle ben 93 omicidi, èieri in carcere all’età di 80 anni. Lo ha annunciato la polizia federale. L’uomo si chiamava Samuel Little. La causasua morte deve ancora essere ufficialmente determinata con un’autopsia. 93 sono gli omicidi confessati dall’uomo, la maggioranza erano donne. Tuttavia, la responsabilità di Little è stata confermata per “soli” 50 omicidi. Little, ex pugile, prediligeva come vittime donne sole e appartenenti a minoranze, e preferiva ucciderle colpendole violentemente oppure strangolandole. Samuel Little stava scontando l’ergastolo dal 2014, quando è stato condannato per l’omicidio di tre donne, ma da allora ha rivendicato decine di omicidi tra il ...

