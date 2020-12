Tragedia alla Vigilia di Capodanno: ciclista muore in un incidente stradale (Di giovedì 31 dicembre 2020) Un ciclista è deceduto questa mattina sulla Pontina, nel territorio di Terracina (Latina) in un drammatico incidente tra un’auto ed una bici. Inutili i tentativi di soccorso del 118. Tragico incidente stradale alla Vigilia di Capodanno. Un uomo, di cui non si conoscono le generalità, è deceduto questa mattina dopo essersi scontrato con un’auto mentre L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 31 dicembre 2020) Unè deceduto questa mattina sulla Pontina, nel territorio di Terracina (Latina) in un drammaticotra un’auto ed una bici. Inutili i tentativi di soccorso del 118. Tragicodi. Un uomo, di cui non si conoscono le generalità, è deceduto questa mattina dopo essersi scontrato con un’auto mentre L'articolo proviene da YesLife.it.

AtlantaSewol : RT @ItalianARMY_BTS: @AtlantaSewol lancia il Contest Internazionale '7 YEARS OF SEWOL'S SPRING DAY7' ispirato a Spring Day dei @BTS_twt per… - eeffettodomino : RT @___coldplayer: Le salemine indignate, amori si vede che siete piccole e che non c’eravate ai tempi di chechu&ignazio ???? Nessuno ne fece… - nelnomedeltrash : RT @___coldplayer: Le salemine indignate, amori si vede che siete piccole e che non c’eravate ai tempi di chechu&ignazio ???? Nessuno ne fece… - pentulacanis : RT @Nonha_stata: Avrei voluto una classe politica che per combattere una pandemia si fosse mossa in sintonia, per arginare una tragedia, ho… - rosad24 : RT @Nonha_stata: Avrei voluto una classe politica che per combattere una pandemia si fosse mossa in sintonia, per arginare una tragedia, ho… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia alla La tragedia di Figline. La mamma muore di cancro, i figli cedono al dolore e si uccidono LA NAZIONE ANNO 2020 addio! – Il buio cerca l’ “arcobaleno”. Molise dove sei!

Dalla notte più buia all’arcobaleno, il 2020, un anno, ormai è retorica ripeterlo, terrificante non terribile, angosciante, che ora prosegue la sua corsa nel tempo inseguendo i colori dell’arcobaleno, ...

‘Ritorno in apnea’, un primo passo per cercare di rispondere ai perché di questa tragedia

Fare bene il proprio mestiere, di questi tempi, è la parte più difficile per una giornalista. Anna Maria Selini sa fare il suo mestiere e lo fa con Ritorno in apnea: in attesa di vederlo al cinema o i ...

Dalla notte più buia all’arcobaleno, il 2020, un anno, ormai è retorica ripeterlo, terrificante non terribile, angosciante, che ora prosegue la sua corsa nel tempo inseguendo i colori dell’arcobaleno, ...Fare bene il proprio mestiere, di questi tempi, è la parte più difficile per una giornalista. Anna Maria Selini sa fare il suo mestiere e lo fa con Ritorno in apnea: in attesa di vederlo al cinema o i ...