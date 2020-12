Pioli | «Ho investito su me stesso | ho fatto corsi Sono un provinciale testardo e la testardaggine aiuta»

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Il Corriere della Sera intervista l’allenatore del Milan, Stefano. Chiude l’anno con il botto, con la squadra al primo posto. «La prima volta cheentrato a Milanello ho sentito qualcosa di magico, un’energia unica. Ma ilè che la risento ogni mattina alle 8. So di essere fortunato. E farò di tutto per continuare a meritarmi questa fortuna». Racconta il lungo lavoro che gli è costato arrivare fin qui. «Invidio i colleghi giovani che hanno già tutto molto chiaro, io ho avuto bisogno di lavorare tanto: hodi comunicazione, di psicologia, di gestione delle persone. Appena ho potutoandato a studiare altri allenatori. Homolto su me: se mi vedessero adesso i giocatori che ho allenato nel 2003 a Salerno, ...

Il tecnico rossonero: «Credo di non essere mai stato così maturo, non sono un genio ma un provinciale testardo sì e ho lavorato tanto su me stesso. Il mercato? Dobbiamo stare attenti a non rompere il ...112 minuti in Europa League, nemmeno uno in campionato. Andrea Conti è finito ai margini del Milan, complice un avvio di stagione assolutamente straordinario di Davide Calabria. L’ex Atalanta adesso s ...