Maria De Filippi, confessione choc su Gerry Scotti: “La verità sulla malattia” (Di giovedì 31 dicembre 2020) In questo 2020 che giunge al termine Maria De Filippi può annoverare solo grandi successi televisivi grazie alle sue trasmissioni di spicco. Nell’ultima puntata di Verissimo è stata intervistata dalla… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 31 dicembre 2020) In questo 2020 che giunge al termineDepuò annoverare solo grandi successi televisivi grazie alle sue trasmissioni di spicco. Nell’ultima puntata di Verissimo è stata intervistata dalla… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

GrandeFratello : In Casa è stata nominata a gran voce da Tommaso e Cecilia e ora è pronta a fare la sua apparizione: Maria De Filipp… - VanityFairIt : «La malinconia è un sentimento intelligente. Non la provano tutti. Chi la prova è perché non è scemo. Non mollare,… - IlContiAndrea : Colpaccio Toffanin. Intervista a Maria De Filippi nello speciale di sabato #Verissimo Merry Xmas alle 15 - cri_sofia : RT @Dritz52608562: Domani sera guarderò Tommaso come lui guardava Maria De Filippi. #GFVIP - WowNotizie : Quanto guadagna Maria De Filippi, la conduttrice più amata della tv? La risposta vi sorprenderà -