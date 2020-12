L’allenatore nel pallone, Lino Banfi: “Chiesi a Maradona di vestirsi da donna” (Di giovedì 31 dicembre 2020) Lino Banfi, protagonista de L'allenatore nel pallone, ebbe modo di incontrare Diego Maradona fuori dal set cinematografico. Lino Banfi, protagonista de L'allenatore nel pallone, ebbe modo di incontrare Diego Maradona fuori dal set cinematografico. Nel film di culto, uscito nel 1984, il campione argentino è solo oggetto di una battuta, quando fanno credere ad Oronzo Canà (Banfi) di essere riusciti a ottenere i suoi servigi per la Longobarda. Qualche anno più tardi, come ha raccontato il comico pugliese alla Gazzetta dello Sport dopo la morte del grande calciatore, c'è stato - quasi - l'incontro vero e proprio in salsa comica, quando Banfi era conduttore di Domenica In (1987-1988). L'allenatore nel ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 31 dicembre 2020), protagonista de L'allenatore nel, ebbe modo di incontrare Diegofuori dal set cinematografico., protagonista de L'allenatore nel, ebbe modo di incontrare Diegofuori dal set cinematografico. Nel film di culto, uscito nel 1984, il campione argentino è solo oggetto di una battuta, quando fanno credere ad Oronzo Canà () di essere riusciti a ottenere i suoi servigi per la Longobarda. Qualche anno più tardi, come ha raccontato il comico pugliese alla Gazzetta dello Sport dopo la morte del grande calciatore, c'è stato - quasi - l'incontro vero e proprio in salsa comica, quandoera conduttore di Domenica In (1987-1988). L'allenatore nel ...

