La sfida di Renzi a Conte: "non sarò complice del più grande spreco di denaro pubblico" (Di giovedì 31 dicembre 2020) AGI - "Non ci sono retroscena, non ci sono dietrologie: l'Italia ha una mole incredibile di soldi da spendere. Io voglio solo capire come li spendiamo". In un'intervista a Il Sole 24 Ore il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ribadisce la posizione sua e del suo gruppo: "Perché se devono essere sprecati in quello che Draghi chiama 'cattivo debito', lo facciano senza di noi" e "non sarò complice del più grave spreco di denaro pubblico". Quanto al Conte ter, Renzi insiste: "Non è un problema di formule: il problema è dove portiamo l'Italia nei prossimi 20 anni. Noi non vogliamo far cadere Conte, ma se lui non considera le nostre proposte nella stesura del documento più importante della legislatura allora si tenga il documento e noi gli ...

