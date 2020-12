Kratos VS Thanos | chi vincerebbe?

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Sarà almeno dagli anni '70 che la gente si chiede "È più forte Hulk o la Cosa?". I confronti di forza tra supereroi (e/o personaggi di culto dell'immaginario fantastico) tengono banco da decenni nei fandom, coinvolgendo spesso non solo personaggi appartenenti allo stesso universo ma anche bizzarri crossover più o meno plausibili, tipo Predator vs Kevin de Mamma ho perso l'aereo. A volte questi crossover vs vengono ufficializzati, seppur spesso come semplici spin-off non canonici: questo accade anche nel mondo dei videogiochi, vedi Marvel vs Capcom o Mortal Kombat vs DC Universe. In queste ore si sta infiammando in rete un confronto tanto assurdo quanto avvincente, partito da un innocente tweet: chitra? Non è la prima volta che qualcuno se lo chiede (se cercate su YouTube ci sono diversi video in proposito) ...