Genoa, ipotesi Asamoah: valutazioni in corso per Preziosi

Dopo l'acquisto in prestito di Vavro, il Genoa potrebbe firmare a zero anche Kwadwo Asamoah. valutazioni in corso per il presidente Enrico Preziosi Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il Genoa sta valutando l'ipotesi di ingaggiare Kwadwo Asamoah. Il giocatore attualmente è senza squadra dopo la scadenza del suo contratto con l'Inter al termine della scorsa stagione. Il ghanese è stato proposto alla squadra di Enrico Preziosi in uno dei tanti incontri avuti dalla dirigenza rossoblù nel corso di questi giorni. Asamoah nelle scorse settimane era stato accostato a diverse squadre di Serie B, fra cui Brescia e Salernitana.

