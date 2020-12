Firenze, rinvenuti in casa 3 cadaveri: donna morta di tumore, i figli si suicidano (Di giovedì 31 dicembre 2020) Macabra scoperta in un appartamento in provincia di Firenze: tre cadaveri, donna morta di tumore e i figli suicidi Dopo quello delle 4 valigie, contenenti resti umani, rinvenute nei campi sottostanti la superstrada Firenze-Pisa-Livorno, con gli inquirenti che hanno prima dato un nome e un cognome alle due vittime, una coppia albanese, e poi arrestato L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di giovedì 31 dicembre 2020) Macabra scoperta in un appartamento in provincia di: tredie isuicidi Dopo quello delle 4 valigie, contenenti resti umani, rinvenute nei campi sottostanti la superstrada-Pisa-Livorno, con gli inquirenti che hanno prima dato un nome e un cognome alle due vittime, una coppia albanese, e poi arrestato L'articolo Curiosauro.

Il ritrovamento si è avuto dopo all'allarme della vicina, accortasi di un odore sgradevole proveniente dalla loro abitazione ...

Figline Valdarno, i figli si suicidano dopo la morte della madre

Anche nel penultimo giorno dell'anno un'inaspettata tragedia ha scosso il cuore degli italiani: si tratta del suicidio di due figli tormentati ...

