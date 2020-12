Fiori d’arancio per Diego Abatantuono | nozze dopo 33 anni di convivenza e 2 figli Chi è la moglie Giulia

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Ci ha fatto ridere per tantie adesso è arrivato anche per lui un momento fondamentale.è uno degli attori comici più amati dal pubblico italiano. Con il suo “Eccezzionale… veramente” ha regalato momenti di ilarità divenuti iconici nel cinema italiano. Ma l’attore milanese, padre pugliese e madre lombarda, ha saputo conquistare anche in favore della critica più esigente con interpretazioni drammatiche molto riuscite. Non è un caso se per ben tre volte gli è stato assegnato il Nastro d’Argento sia come attore protagonista che come attore non protagonista con “Regalo di Natale”, “Puerto Escondido” e “Io non ho paura”. Riconoscimenti gli sono stati dati anche per lo splendido film di Gabriele Salvatores “Mediterraneo”. Sulla sua vita privata, però, le notizie non sono mai state numerose. Ebbene ...