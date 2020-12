Dottoressa e infermiera della squadra Covid a domicilio aggredite: 'Episodio terribile, ma no denunce' (Di giovedì 31 dicembre 2020) FANO - 'E' la prima volta che succede una cosa del genere. Voglio augurarmi che sia anche l'ultima'. Le parole di Fabrizio Valeri , coordinatore Usca sul territorio, rendono bene lo sconcerto ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 31 dicembre 2020) FANO - 'E' la prima volta che succede una cosa del genere. Voglio augurarmi che sia anche l'ultima'. Le parole di Fabrizio Valeri , coordinatore Usca sul territorio, rendono bene lo sconcerto ...

PALERMO- Raffaella Hopps, cinquant’anni, medico del pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo, da poco è tornata alla vita che non ha mai avuto paura di perdere. Perché è credente e perché è una ...

