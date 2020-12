Cassano senza freni: “CR7 il più decisivo in A del 2020. Solo la Juventus può perdere lo scudetto…” (Di giovedì 31 dicembre 2020) Parole al miele per Stefano Pioli e Cristiano Ronaldo, un po' meno per Gianluigi Donnarumma. Antonio Cassano non ha freni e nel corso della consueta diretta su Twitch con la Bobo TV, la trasmissione pensata in streaming da Christian Vieri, l'ex talento di Bari Vecchia si lascia andare ad un'analisi del 2020 piuttosto completa.Cassano: da CR7 allo scudettocaption id="attachment 1064295" align="alignnone" width="427" Cassano (screenshot BoboTV)/caption"L'uomo più decisivo della Serie A? Dico Cristiano Ronaldo quasi a malincuore ma con grande distacco dagli altri. Quando c'è lui parti sempre da 1-0, quando non c'è fai fatica a calciare in porta", ha detto Cassano senza pensarci un attimo. Lui è il giocatore più forte in Serie A". E sulla ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 31 dicembre 2020) Parole al miele per Stefano Pioli e Cristiano Ronaldo, un po' meno per Gianluigi Donnarumma. Antonionon hae nel corso della consueta diretta su Twitch con la Bobo TV, la trasmissione pensata in streaming da Christian Vieri, l'ex talento di Bari Vecchia si lascia andare ad un'analisi delpiuttosto completa.: da CR7 allo scudettocaption id="attachment 1064295" align="alignnone" width="427"(screenshot BoboTV)/caption"L'uomo piùdella Serie A? Dico Cristiano Ronaldo quasi a malincuore ma con grande distacco dagli altri. Quando c'è lui parti sempre da 1-0, quando non c'è fai fatica a calciare in porta", ha dettopensarci un attimo. Lui è il giocatore più forte in Serie A". E sulla ...

