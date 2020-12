Capodanno | Zoffili | ' grazie a Forze Ordine ed Esercito'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Mentre questo anno che rimarrà purtroppo nella storia per la tragedia del Covid volge al termine, il mio pensiero va a uomini e donne delle nostredell'e dell'impegnati per garantire la sicurezza del nostro Paese. Un particolare ringraziamento agli agenti che presidiano i confini italiani ed europei, impiegati nel contrasto all'immigrazione illegale e nel traffico di esseri umani, che ho avuto l'onore di conoscere durante i sopralluoghi svolti in qualità di presidente della Bicamerale Schengen, e agli ufficiali italiani di Europol a L'Aja che operano anche nella lotta contro il terrorismo". Lo afferma Eugenio, presidente del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol e di controllo e ...