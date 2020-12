Capodanno 2021 su Rai 1 dove vedere la diretta in tv e streaming

(Di giovedì 31 dicembre 2020)RAI 1. Lo show L’Anno Che Verrà che si terrà a Potenza sarà trasmesso intv subito dopo il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica. Sarà Amadeus a condurre la serata in cui si alterneranno sul palco i grandi nomi della musica italiana con tanti momenti di spettacolo, sketch comici, danza e momenti di cultura. Ecco di seguitola serata in tv,e replica.Rai 1lain tv Ilsi festeggia su Rai 1 con lo spettacolo L’Anno Che Verrà con Amadeus giovedì 31 dicembre 2020 a partire dalle ore 21:00. L’evento musicale di ...

teatrolafenice : ??Eccoli qua i dettagli e il programma del Concerto di Capodanno 2021 - fanpage : 'Quest'anno non sparare' Un gesto in memoria dei morti di Covid ? - Corriere : Addio 2020, e buon 2021: gli auguri di Capodanno da inviare su WhatsApp a parenti e amici - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Moda, Capodanno 2021: perché indossare intimo rosso porta fortuna Ecco dove nasce la tradizione e a cosa è associato… - iremma7 : RT @jasmine_moon_zZ: ZORZI A CAPODANNO, ZORZI TUTTO L'ANNO. Ed è quello di cui questo 2021 ha bisogno ?? #ACAPODANNOCONDUCEZORZI #GFVIP http… -

«Le discoteche aperte la scorsa estate hanno contribuito a moltiplicare i contagi da Covid-19. Non possiamo più permettercelo, per questo saremo inflessibili nei controlli e ...Non ci saranno eventi di Capodanno 2021 a Sassari e provincia a causa della pandemia, ma il Cap d'Any di Alghero continuerà con spettacoli in streaming.