Bimba di 17 mesi ingoia una batteria: muore dopo un mese in ospedale (Di giovedì 31 dicembre 2020) Una tragedia è piombata su una famiglia a pochi giorni dalle feste di Natale. La piccola di casa, una bambina di soli 17 mesi, ha ingoiato una batteria del telecomando della televisione, ma nonostante la corsa in ospedale, non è stato possibile salvarla ed è morta dopo giorni di agonia. Un episodio tristemente analogo si è verificato anche in Italia, in tempi recenti. Lo scorso aprile, durante il lockdown, una bambina di 3 anni è stata soffocata da una pila a Bergamo. La batteria ha bruciato la gola della piccola Reese Hamsmith aveva meno di due anni e la sua la vicenda ha sconvolto la città di Lubbock, in Texas. Stando a quanto riportato dalle fonti locali, la piccola ha lottato tra la vita e la morte per oltre un mese, dopo aver ingerito una ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 31 dicembre 2020) Una tragedia è piombata su una famiglia a pochi giorni dalle feste di Natale. La piccola di casa, una bambina di soli 17, hato unadel telecomando della televisione, ma nonostante la corsa in, non è stato possibile salvarla ed è mortagiorni di agonia. Un episodio tristemente analogo si è verificato anche in Italia, in tempi recenti. Lo scorso aprile, durante il lockdown, una bambina di 3 anni è stata soffocata da una pila a Bergamo. Laha bruciato la gola della piccola Reese Hamsmith aveva meno di due anni e la sua la vicenda ha sconvolto la città di Lubbock, in Texas. Stando a quanto riportato dalle fonti locali, la piccola ha lottato tra la vita e la morte per oltre unaver ingerito una ...

