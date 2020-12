Se l’amore per la birra è una questione genetica (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il legame tra le donne e la birra ha radici antiche. Non solo sono state le donne le prime depositarie della cultura brassicola, sin dai tempi della Mesopotamia, ma essendo questa bevanda legata al raccolto, e quindi alla fertilità della terra, è sempre stata strettamente connessa anche alle divinità femminili, dalla sumera Ninkasi (“signora che prepara birra”) alla romana dea Cerere (in latino: Ceres). E passando dal mito alla storia, fu la monaca cristiana Ildegarda di Bingen la prima ad identificare, nell’XII secolo, le capacità di conservante naturale del luppolo e ad inserirlo come elemento fondamentale nella produzione della birra e nella sua conservazione. birra come medicina Insomma quello tra donne e birra è un amore di lungo corso testimoniato anche da affreschi greci, ma la ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il legame tra le donne e laha radici antiche. Non solo sono state le donne le prime depositarie della cultura brassicola, sin dai tempi della Mesopotamia, ma essendo questa bevanda legata al raccolto, e quindi alla fertilità della terra, è sempre stata strettamente connessa anche alle divinità femminili, dalla sumera Ninkasi (“signora che prepara”) alla romana dea Cerere (in latino: Ceres). E passando dal mito alla storia, fu la monaca cristiana Ildegarda di Bingen la prima ad identificare, nell’XII secolo, le capacità di conservante naturale del luppolo e ad inserirlo come elemento fondamentale nella produzione dellae nella sua conservazione.come medicina Insomma quello tra donne eè un amore di lungo corso testimoniato anche da affreschi greci, ma la ...

