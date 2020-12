Roma, buone notizie per Fonseca: Pastore torna in gruppo (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Penultima seduta del 2020 per la Roma di Paulo Fonseca: Javier Pastore è tornato ad allenarsi in gruppo con i compagni Penultima seduta del 2020 per la Roma di Paulo Fonseca. Oggi a Trigoria tre giocatori si sono allenati a parte: Mirante, Spinazzola e Zaniolo, mentre il resto del gruppo s’è diviso tra palestra e campo. La buona notizia per mister Fonseca è il ritorno in squadra di Javier Pastore, che ha saltato per infortunio la prima parte di stagione e quest’oggi ha regolarmente svolto allenamento con i compagni. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Penultima seduta del 2020 per ladi Paulo: Javierto ad allenarsi incon i compagni Penultima seduta del 2020 per ladi Paulo. Oggi a Trigoria tre giocatori si sono allenati a parte: Mirante, Spinazzola e Zaniolo, mentre il resto dels’è diviso tra palestra e campo. La buona notizia per misterè il ritorno in squadra di Javier, che ha saltato per infortunio la prima parte di stagione e quest’oggi ha regolarmente svolto allenamento con i compagni. Leggi su Calcionews24.com

Pisa: addio a Paolo Fontani, storico gestore del Bagno Roma di Tirrenia

Pisa, 30 dicembre 2020 – "Con Paolo Fontani se ne va un pezzo di storia del Litorale pisano, una dolorosa perdita per il mondo dei balneari e per la nostra associazione". Il direttore Federico Pieragn ...

Roma, buone notizie per Fonseca: Pastore torna in gruppo

