Reggio Emilia – Unaep: Solidarietà alla presidente del Coa (Di mercoledì 30 dicembre 2020) – “Non conosciamo le ragioni del “contrasto aperto” con la presidente, avvocato Celestina Tinelli, che, lo ricordiamo, è una delle poche donne d’Italia a guidare un Ordine territoriale. Conosciamo invece il valore di Celestina Tinelli, sia come professionista, anche nelle istituzioni forensi, che come persona, la cui sensibilità è nota”. Così in una nota l’avvocato Antonella Trentini, presidente di Unaep, Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici, associazione che rappresenta gli avvocati dipendenti della Pubblica Amministrazione. “La misura del valore di Celestina Tinelli è data dall’impegno e dalla passione che abbiamo potuto riscontrare nell’affrontare ogni aspetto della sua poliedrica vita professionale, e si valuta per ciò che è stata capace di dare. Conosciamo Celestina Tinelli da quanto era apprezzata e stimata ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 30 dicembre 2020) – “Non conosciamo le ragioni del “contrasto aperto” con la, avvocato Celestina Tinelli, che, lo ricordiamo, è una delle poche donne d’Italia a guidare un Ordine territoriale. Conosciamo invece il valore di Celestina Tinelli, sia come professionista, anche nelle istituzioni forensi, che come persona, la cui sensibilità è nota”. Così in una nota l’avvocato Antonella Trentini,di, Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici, associazione che rappresenta gli avvocati dipendenti della Pubblica Amministrazione. “La misura del valore di Celestina Tinelli è data dall’impegno e dpassione che abbiamo potuto riscontrare nell’affrontare ogni aspetto della sua poliedrica vita professionale, e si valuta per ciò che è stata capace di dare. Conosciamo Celestina Tinelli da quanto era apprezzata e stimata ...

andrearossi76 : #28 dicembre1943 il sacrificio dei sette Fratelli Cervi e Quarto Camurri, al poligono di tiro di Reggio Emilia per… - chetempochefa : “Una mamma che riabbraccia il suo bambino, disperso mesi fa in un naufragio. In questo 2020 così difficile, questo… - sbonaccini : Un bel regalo di Natale a Reggio Emilia ?? - fiatbarchetta19 : @francescatotolo Reggio Emilia è una fogna. E non da oggi o ieri. - andrea61990928 : RT @francescatotolo: L’#Anpi si è opposta alla proposta del centrodestra di rendere perenne la memoria della martire #NormaCossetto, con l’… -

Ultime Notizie dalla rete : Reggio Emilia Reggio Emilia, quanto valgono i nostri immobili? VIDEO Reggionline Reggio Emilia intitola un piazzale a Giuseppe Zamberletti, padre della Protezione civile italiana

(foto: Ansa) Reggio Emilia ricorda la figura di Giuseppe Zamberletti, ideatore e fondatore della Protezione civile italiana, intitolandogli un piazzale del quartiere San Pellegrino. Lo ha deliberato l ...

San Silvesto, in arrivo la "bomba Covid" proibita e pericolosissima

Reggio Emilia, la nuova frontiera dei fuochisti illegali è il super petardo con 800 grammi di polvere pirica in grado anche di uccidere. I consigli dei carabinieri per evitare di finire all'ospedale e ...

(foto: Ansa) Reggio Emilia ricorda la figura di Giuseppe Zamberletti, ideatore e fondatore della Protezione civile italiana, intitolandogli un piazzale del quartiere San Pellegrino. Lo ha deliberato l ...Reggio Emilia, la nuova frontiera dei fuochisti illegali è il super petardo con 800 grammi di polvere pirica in grado anche di uccidere. I consigli dei carabinieri per evitare di finire all'ospedale e ...