Pensioni ultime 2021 ultime notizie su Quota 41 | che fine farà

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ecco lenovità in materia di: cosa succederà a tutti coloro che speravano nella41? A quanto pare questa possibilità verrà ufficialmente accantonata, considerata dal Governo troppo onerosa per le casse dello Stato. E allora i cosiddetti lavoratori precoci, che speravano nella pensione anticipata avendo raggiunto la soglia dei 41 anni di contributi indipendentemente dall’età anagrafica, si troveranno costretti a prolungare la loro vita da lavoratori oppure ad andare in pensione con un assegno decisamente ridotto.41 rappresentava la possibilità di andare anticipatamente in pensione, indipendentemente dall’età, avendo maturato 41 anni di contributi nel corso della propria vita lavorativa. Un’opzione cara a coloro che avevano cominciato a lavorare ...