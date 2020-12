Llorente-Juventus: ecco quando si farà l’operazione (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Llorente potrebbe ritrovare Pirlo alla Juventus: il Napoli lo lascerebbe partire soltanto nelle ultime due settimane di gennaio Il ritorno di Fernando Llorente alla Juventus appare sempre più vicino…ma bisogna ancora attendere. L’attaccante spagnolo ha giocato appena una ventina di minuti in questa stagione. Un dato significativo su quanto sia ormai ai margini del Napoli. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 30 dicembre 2020)potrebbe ritrovare Pirlo alla: il Napoli lo lascerebbe partire soltanto nelle ultime due settimane di gennaio Il ritorno di Fernandoallaappare sempre più vicino…ma bisogna ancora attendere. L’attaccante spagnolo ha giocato appena una ventina di minuti in questa stagione. Un dato significativo su quanto sia ormai ai margini del Napoli. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

serieAnews_com : ?? il ritorno di #Llorente alla #Juventus ha già una data ?? la strategia del #Napoli - Fantacalcio : Juventus, vicino il ritorno di Llorente: contatti in corso col Napoli - Moixus1970 : RT @capuanogio: Contatti per il ritorno di #Llorente alla #Juventus. Non si concretizzerà prima della Supercoppa del 20 gennaio con il #Nap… - EMIGOAL : RT @capuanogio: Contatti per il ritorno di #Llorente alla #Juventus. Non si concretizzerà prima della Supercoppa del 20 gennaio con il #Nap… - MarcoSforzato : RT @capuanogio: Contatti per il ritorno di #Llorente alla #Juventus. Non si concretizzerà prima della Supercoppa del 20 gennaio con il #Nap… -