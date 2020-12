LIVE Sci alpino, Discesa Bormio in DIRETTA: Dominik Paris 4° a 13 centesimi dalla vittoria! “Ho ritrovato me stesso” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA Discesa A Bormio Dominik Paris: “HO ritrovato ME stesso. SONO PIU’ CONTENTO CHE ARRABBIATO” 13.44 Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata e, soprattutto, buon 2021! Che sia un anno migliore e, lo speriamo, olimpico! Un saluto sportivo da Federico Militello. 13.43 Molto aperta anche la graduatoria di Discesa: Kilde guida con 190 punti, tallonato da Mayer a 158 e Cochran-Siegle a 136. Seguono Kryenbuehl a 127 e Feuz a 126. 8° Paris a 92. 13.41 In classifica generale il norvegese Kilde, grazie al sesto posto odierno, è balzato in vetta con 465 punti, appena 3 lunghezze di vantaggio sul francese Pinturault. 3° Odermatt a 391. Il calendario, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA: “HOME. SONO PIU’ CONTENTO CHE ARRABBIATO” 13.44 Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata e, soprattutto, buon 2021! Che sia un anno migliore e, lo speriamo, olimpico! Un saluto sportivo da Federico Militello. 13.43 Molto aperta anche la graduatoria di: Kilde guida con 190 punti, tallonato da Mayer a 158 e Cochran-Siegle a 136. Seguono Kryenbuehl a 127 e Feuz a 126. 8°a 92. 13.41 In classifica generale il norvegese Kilde, grazie al sesto posto odierno, è balzato in vetta con 465 punti, appena 3 lunghezze di vantaggio sul francese Pinturault. 3° Odermatt a 391. Il calendario, ...

