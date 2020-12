Le parole di Khabib su UFC 257 | tutte le ultime UFC NEWS

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ledisu UFC 257 accendono i riflettori sulla UFC anche in questi ultimi giorni del 2020. Infatti, nonostante la promotion statunitense abbia preso un mese di pausa per quanto riguarda gli eventi, sono sempre tante le notizie che giungono giornalmente dal mondo UFC. Non solo lediNurmagomedov su UFC 257 e sul suo futuro, ma anche le importanti novità sul nostro connazionale Alessio Di Chirico, e gli ultimi aggiornamenti sui prossimi match in programma per il 2021. Ledisu UFC 257: rinuncia alla cintura? Come visto nelledelle scorse settimane, le possibilità del ritorno diNurmagomedov nell’ottagono, dopo il suo ritiro avvenuto in occasione di UFC 254, sono sempre più alte. Tuttavia, le ...