Lavoratori fragili in smart working: tutele ancora scarse (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tutela Lavoratori fragili: dal Ministero l’impegno a riformulare la disciplina del lavoro agile ma ancora nessuna risposta chiara sui diritti disattesi Walter Rizzetto e Federico Mollicone, deputati di Fratelli d’Italia, in una seduta di discussione alla Camera dei Deputati delle settimane scorse, si sono rivolti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per sapere… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tutela: dal Ministero l’impegno a riformulare la disciplina del lavoro agile manessuna risposta chiara sui diritti disattesi Walter Rizzetto e Federico Mollicone, deputati di Fratelli d’Italia, in una seduta di discussione alla Camera dei Deputati delle settimane scorse, si sono rivolti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per sapere… L'articolo Corriere Nazionale.

LegaSalvini : La nostra battaglia accanto ai lavoratori fragili continua per chiedere che le persone, che lavorano e sostengono i… - ItaliaViva : Italia Viva ha portato in manovra delle misure a sostegno delle famiglie e dei lavoratori fragili in un momento di… - Mario44623861 : RT @LegaSalvini: La nostra battaglia accanto ai lavoratori fragili continua per chiedere che le persone, che lavorano e sostengono il nostr… - bastbux : Il progetto Tampone Sospeso prende spunto dalla tradizione partenopea del caffè sospeso e, grazie al contributo di… - leopadanofe : RT @Noiconsalvini: La nostra battaglia accanto ai lavoratori fragili continua per chiedere che le persone, che lavorano e sostengono il nos… -