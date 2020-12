Inter, De Vrij: «In campionato abbiamo un vantaggio. Conte è un vincente» (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Stefan de Vrij si è raccontato in una lunga Intervista a La Gazzetta dello Sport: tra scudetto, obiettivi e il rapporto con Conte Stefan de Vrij, difensore dell’Inter, ha rilasciato una lunga Intervista a La Gazzetta dello Sport dove si è raccontato a tutto tondo. Dall’obiettivo scudetto, al suo adattamento a Milano, fino al rapporto con Antonio Conte. SCUDETTO – «Tutte le parole sono ammesse nel mio vocabolario, anche “scudetto” (ride, ndr). Ma come e? inutile guardare troppo al passato, e? inutile anche guardare troppo in avanti. Ora siamo lassu? e lassu? vogliamo arrivare alla fine. Come riuscirci? Vincendo ogni partita, a cominciare dalla prossima. Avremmo voluto proseguire in Europa, ma ora cercheremo di fare bene in Coppa e campionato: il fatto ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Stefan desi è raccontato in una lungavista a La Gazzetta dello Sport: tra scudetto, obiettivi e il rapporto conStefan de, difensore dell’, ha rilasciato una lungavista a La Gazzetta dello Sport dove si è raccontato a tutto tondo. Dall’obiettivo scudetto, al suo adattamento a Milano, fino al rapporto con Antonio. SCUDETTO – «Tutte le parole sono ammesse nel mio vocabolario, anche “scudetto” (ride, ndr). Ma come e? inutile guardare troppo al passato, e? inutile anche guardare troppo in avanti. Ora siamo lassu? e lassu? vogliamo arrivare alla fine. Come riuscirci? Vincendo ogni partita, a cominciare dalla prossima. Avremmo voluto proseguire in Europa, ma ora cercheremo di fare bene in Coppa e: il fatto ...

