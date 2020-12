Gregorio Paltrinieri | «Farei subito il vaccino | così Giochi più sicuri»

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) «Sono assolutamente favorevole al vaccino. Spero che per il mondo sportivo ci sia un’uniformità e che tutti si vogliano vaccinare, per il bene nostro, della collettività e delle Olimpiadi. Noi atleti esempio? Certo, se ci venisse chiesto di vaccinarci subito, noi lo dobbiamo fare». È un netto sì quello di Gregorio Paltrinieri.

Gregorio Paltrinieri avanza la sua candidatura come testimonial per il vaccino: "È una cosa importante anche per noi atleti".Il nuotatore accoglie l’appello del ministro e aggiunge: "Se lo facessimo tutti saremo più sicuri ai Giochi di Tokyo 2021" ...