Gomez via dall'Atalanta: «Lo vedrei bene alla Fiorentina» (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tiene banco il caso Papu Gomez all'Atalanta: l'argentino è in rottura con il club e si è fatto anche il nome della Fiorentina Tiene banco il caso Papu Gomez all'Atalanta. Pietro Lo Monaco, ex direttore sportivo del Catania, ha parlato così a Lady Radio. «La frattura difficilmente si potrà sanare ed è diventato un'occasione. Lui vuole restare in Italia, ha aperto delle attività a Bergamo. La Fiorentina da un punto di vista del blasone può garantirgli comunque visibilità, magari con un contratto che possa premiare quei due-tre anni ad alti livelli che restano al Papu. Ma oltre a questa di operazioni ce ne sono tante. La struttura manageriale della Fiorentina è nella condizione di individuarle».

