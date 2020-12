GF Vip | Elisabetta Gregoraci gaffe clamorosa

Leggi su solodonna

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Nelle ultime oreè stata protagonista di una piccola. La donna, infatti, in una diretta con Enock, Gaia Zorzi e Paolo Brosio si è messa in posa per una foto in cui, però, lei non era stata inclusa.è uscita dalla casa ormai da diverse settimane ma anche da fuori il reality continua a far parlare di sé. Spesso il motivo è Articolo completo: dal blog SoloDonna