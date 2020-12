Fincantieri-Stx. Il naufragio (forse) dell’accordo e le mosse del governo (Di mercoledì 30 dicembre 2020) È il titolare del Mise, Stefano Patuanelli, a battere il primo colpo pubblico del governo italiano sulle notizie dell’imminente stop definitivo all’acquisizione da parte di Fincantieri dei cantieri francesi Stx. “Stiamo interloquendo con Le Maire (ministro dell’economia francese, ndr) e scriveremo tra oggi e domani una lettera a Vestager e Breton“, i commissari europei alla concorrenza e al Mercato interno, ha detto ai giornalisti al Senato. È attesa entro domani la decisione dell’antitrust dell’Ue su un’operazione partita ormai quattro anni fa, tra intese, passi indietro e non poche sorprese da parte dei cugini d’oltralpe. LA SITUAZIONE A meno di un ulteriore spostamento del termine, tutto sembra indicare che l’acquisto italiano venga stoppato definitivamente. Eppure, è del primo pomeriggio l’indiscrezione della testata francese Liberation secondo cui ... Leggi su formiche (Di mercoledì 30 dicembre 2020) È il titolare del Mise, Stefano Patuanelli, a battere il primo colpo pubblico delitaliano sulle notizie dell’imminente stop definitivo all’acquisizione da parte didei cantieri francesi Stx. “Stiamo interloquendo con Le Maire (ministro dell’economia francese, ndr) e scriveremo tra oggi e domani una lettera a Vestager e Breton“, i commissari europei alla concorrenza e al Mercato interno, ha detto ai giornalisti al Senato. È attesa entro domani la decisione dell’antitrust dell’Ue su un’operazione partita ormai quattro anni fa, tra intese, passi indietro e non poche sorprese da parte dei cugini d’oltralpe. LA SITUAZIONE A meno di un ulteriore spostamento del termine, tutto sembra indicare che l’acquisto italiano venga stoppato definitivamente. Eppure, è del primo pomeriggio l’indiscrezione della testata francese Liberation secondo cui ...

FulviaFrongia : RT @LaVeritaWeb: A quasi 4 anni dall'accordo con François? Hollande, a tre da quello con Emmanuel Macron e dopo quattro proroghe, Parigi fa… - bisagnino : Trappola francese contro l’Italia: salta l’affare Fincantieri-Stx? - marcocobianchi : RT @petunianelsole: Il governo francese avrebbe concesso un mese di tempo in più a Fincantieri per l'accordo con i cantieri navali ex Stx.… - Michele_Arnese : RT @StartMagNews: Primi commenti sullo stallo (e probabile fallimento) del dossier #Stx, l’operazione che prevede la cessione dei cantieri… - cergi01 : I francesi in Italia comprano tutto con il beneplacito e l'aiuto del governo italiano. Gli italiani in Francia inv… -