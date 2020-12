Dopo 13 anni chiude l’Auchan del Vulcano Buono, il commovente saluto di una dipendente (VIDEO) (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNola (Napoli) – Il 30 dicembre 2020, alle ore 14, chiude Dopo 13 anni di attività l’Auchan di Nola del centro commerciale Vulcano Buono. Una delle dipendenti, nonostante la difficile situazione, lancia un messaggio ringraziando l‘azienda e la clientela. Il VIDEO del messaggio è stato inviato dalla sorella della dipendente al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli: “Le giro un VIDEO realizzato da mia sorella dipendente da oltre 13 anni di Auchan Nola, che oggi chiude, lasciando dietro di se una scia di disoccupazione e crisi familiare di dimensioni catastrofiche! Sono stati lasciati soli da anni”. Il ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNola (Napoli) – Il 30 dicembre 2020, alle ore 14,13di attivitàdi Nola del centro commerciale. Una delle dipendenti, nonostante la difficile situazione, lancia un messaggio ringraziando l‘azienda e la clientela. Ildel messaggio è stato inviato dalla sorella dellaal Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli: “Le giro unrealizzato da mia sorellada oltre 13di Auchan Nola, che oggi, lasciando dietro di se una scia di disoccupazione e crisi familiare di dimensioni catastrofiche! Sono stati lasciati soli da”. Il ...

