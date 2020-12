Diego Costa Juventus, affare a parametro zero? Possibile blitz bianconero (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Diego Costa Juventus – Nel ventaglio di nomi vagliato da Fabio Paratici come papabile vice Morata, non può essere escluso il profilo di Diego Costa, che recentemente ha annunciato la rescissione del contratto che lo legava all’Atletico Madrid. Una decisione che potrebbe avere delle ripercussioni importanti sulla sessione invernale ormai alle porte, dal momento che sono molte le squadre alla ricerca di un numero 9 dalle caratteristiche del centravanti dello spagnolo. Diego Costa Juventus, le ultimissime sullo spagnolo Tra i club che hanno cominciato a monitorare la situazione c’è sicuramente la Juventus: Diego Costa è un giocatore che piace e non poco alla dirigenza di Corso Galileo Ferraris, sia per la ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 30 dicembre 2020)– Nel ventaglio di nomi vagliato da Fabio Paratici come papabile vice Morata, non può essere escluso il profilo di, che recentemente ha annunciato la rescissione del contratto che lo legava all’Atletico Madrid. Una decisione che potrebbe avere delle ripercussioni importanti sulla sessione invernale ormai alle porte, dal momento che sono molte le squadre alla ricerca di un numero 9 dalle caratteristiche del centravanti dello spagnolo., le ultimissime sullo spagnolo Tra i club che hanno cominciato a monitorare la situazione c’è sicuramente laè un giocatore che piace e non poco alla dirigenza di Corso Galileo Ferraris, sia per la ...

