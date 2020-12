Conte: “La delega ai Servizi? Chiedono di liberarmi dai miei poteri ma non posso, ne risponderei comunque. Lo dice la legge” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) “La legge del 2007 attribuisce al presidente del Consiglio la responsabilità politica e giuridica sulla sicurezza nazionale, ne rispondo comunque, che mi avvalga o meno della facoltà. Queste funzioni non sono delegabili“. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte durante la conferenza stampa di fine anno organizzata a Villa Madama. “Abbiamo un organismo, il Copasir, che ha funzioni di vigilanza e controllo sull’operato del presidente del Consiglio e le Agenzie di intelligence, che garantisce rispetto dell’interesse generale -ha spiegato il premier-. Chi chiede al presidente del Consiglio di dover delegare deve spiegare perché, non si fida del presidente del Consiglio? Allora bisogna cambiare la legge”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) “Ladel 2007 attribuisce al presidente del Consiglio la responsabilità politica e giuridica sulla sicurezza nazionale, ne rispondo, che mi avvalga o meno della facoltà. Queste funzioni non sonobili“. Lo ha detto il premier Giuseppedurante la conferenza stampa di fine anno organizzata a Villa Madama. “Abbiamo un organismo, il Copasir, che ha funzioni di vigilanza e controllo sull’operato del presidente del Consiglio e le Agenzie di intelligence, che garantisce rispetto dell’interesse generale -ha spiegato il premier-. Chi chiede al presidente del Consiglio di doverre deve spiegare perché, non si fida del presidente del Consiglio? Allora bisogna cambiare la”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

