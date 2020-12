Conte, dal 7 gennaio l’Italia sarà divisa per colori: le regioni che resteranno chiuse (Di mercoledì 30 dicembre 2020) l’Italia è in zona rossa almeno fino al 6 gennaio, ad eccezione dei giorni 30 dicembre e 4 gennaio che saranno giornate di colore arancione. In questi due giorni saranno aperti tutti i negozi oltre a quelli di beni essenziali e gli alimentari. Rimangono chiusi invece: gelaterie, pasticcerie, pizzerie, bar e ristoranti, anche se è consentito l’asporto fino alle 22, il servizio a domicilio a qualsiasi ora. Si piò uscire solo all’interno del proprio comune a meno che non ci siamo comprovate necessità di salute o lavorative. (Continua..) Dal 31 dicembre tutti di nuovo in zona rossa fino al 6 gennaio escluso il 4. Nel dettaglio in zona rossa non sarà possibile festeggiare Capodanno all’aperto, negozi, bar e ristoranti resteranno chiusi, delivery e asporto consentito dalle 5 alle ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 30 dicembre 2020)è in zona rossa almeno fino al 6, ad eccezione dei giorni 30 dicembre e 4che saranno giornate di colore arancione. In questi due giorni saranno aperti tutti i negozi oltre a quelli di beni essenziali e gli alimentari. Rimangono chiusi invece: gelaterie, pasticcerie, pizzerie, bar e ristoranti, anche se è consentito l’asporto fino alle 22, il servizio a domicilio a qualsiasi ora. Si piò uscire solo all’interno del proprio comune a meno che non ci siamo comprovate necessità di salute o lavorative. (Continua..) Dal 31 dicembre tutti di nuovo in zona rossa fino al 6escluso il 4. Nel dettaglio in zona rossa nonpossibile festeggiare Capodanno all’aperto, negozi, bar e ristorantichiusi, delivery e asporto consentito dalle 5 alle ...

