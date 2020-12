Consulta: "Obbligo di vaccinarsi? Non è incostituzionale" (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Martina Piumatti Il neo presidente della Consulta sul vaccino: "Io mi vaccinerò. È un Obbligo morale", "Sì alle limitazioni della libertà per tutelare la salute" Anche la Consulta interviene a gamba tesa sulla questione del momento: Obbligo del vaccino sì o no? "Io mi vaccinerò. E mi chiedo come sia possibile sottrarsi a quest'Obbligo morale". Non usa mezzi termini il neo presidente della Corte costituzionale Giancalro Coraggio, intervistato da La Repubblica. E, in quanto ai margini di costituzionalità di un'eventuale imposizione del vaccino anti Covid, la posizione della Consulta è vincolata a due paletti: sicurezza scientificamente provata e necessità del trattamento sanitario per salvaguardare la salute collettiva. "Nelle nostre sentenze - sottolinea Coraggio - ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Martina Piumatti Il neo presidente dellasul vaccino: "Io mi vaccinerò. È unmorale", "Sì alle limitazioni della libertà per tutelare la salute" Anche lainterviene a gamba tesa sulla questione del momento:del vaccino sì o no? "Io mi vaccinerò. E mi chiedo come sia possibile sottrarsi a quest'morale". Non usa mezzi termini il neo presidente della Corte costituzionale Giancalro Coraggio, intervistato da La Repubblica. E, in quanto ai margini di costituzionalità di un'eventuale imposizione del vaccino anti Covid, la posizione dellaè vincolata a due paletti: sicurezza scientificamente provata e necessità del trattamento sanitario per salvaguardare la salute collettiva. "Nelle nostre sentenze - sottolinea Coraggio - ...

Agenzia_Ansa : Polemiche sull'obbligatorietà dei #vaccini anticovid. La #consulta di #bioetica: 'Nella prima fase nessun obbligo'… - MediasetTgcom24 : Vaccino anti-Covid, il presidente della Consulta: 'L'obbligo non è incostituzionale ma serve una legge'… - AndFranchini : Il presidente della Consulta: 'Obbligare al vaccino si può, ma serve una legge' Giancarlo Coraggio a Repubblica: 'V… - Fiammetta1966 : @A_NMorelli @repubblica @lianamilella Ale stavolta non siamo d’accordo. Legge o no per me l’obbligo vaccinale è inc… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Vaccino anti-Covid, il presidente della Consulta: 'L'obbligo non è incostituzionale ma serve una legge' #GiancarloCor… -