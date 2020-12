Calciomercato Milan/ Riqui Puig e Simakan, pronto il doppio colpo per la linea verde (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Calciomercato Milan: le ultime notizie sulle vicende e le trattative della società rossonera per la sessione invernale, aggiornate a mercoledì 30 dicembre. Pronti altri due innesti giovani. Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 30 dicembre 2020): le ultime notizie sulle vicende e le trattative della società rossonera per la sessione invernale, aggiornate a mercoledì 30 dicembre. Pronti altri due innesti giovani.

SkySport : Calciomercato Milan, priorità difesa e centrocampo: la strategia per gennaio. Le news - Fiorentinanews : E se #Lirola partisse potrebbe essere già pronto il sostituto #Fiorentina #calciomercato #Milan - sportli26181512 : Milan, spunta anche Meitè per il centrocampo: Prosegue il casting per il rinforzo a centrocampo del Milan. Secondo… - milansette : Tuttosport - Milan, obiettivo Soumaré del Lille: il club rossonero pensa ad un prestito con diritto di riscatto - milansette : Gazzetta - Verona, sfida Roma-Lazio per Zaccagni ma sul giocatore c'è anche il Milan -