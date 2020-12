Bilancio, strade e debiti al centro dell’ultimo consiglio provinciale del 2020 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: 8 minutiRiunito, sotto la Presidenza di Antonio Di Maria, il consiglio provinciale per l’ultima seduta di questo 2020. Tutti gli argomenti sono stati illustrati, dal punto di vista tecnico e per quanto di competenza, dal Direttore Generale Nicola Boccalone e dell’Avv. Giuseppe Marsicano dell’Avvocatura. Il Bilancio Consolidato del Gruppo Provincia di Benevento Esercizio 2019 ha evidenziato un avanzo di amministrazione di oltre 800mila Euro, rispetto ad un passivo di circa 130mila Euro dell’anno precedente. Questo risultato risente della oculata gestione delle Società partecipate dall’Ente secondo un indirizzo politico che è stato positivamente sottolineato dal Collegio dei Revisori dei conti. Il Presidente Di Maria ha ricordato come il Bilancio consolidato al 2019 costituisca la ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: 8 minutiRiunito, sotto la Presidenza di Antonio Di Maria, ilper l’ultima seduta di questo. Tutti gli argomenti sono stati illustrati, dal punto di vista tecnico e per quanto di competenza, dal Direttore Generale Nicola Boccalone e dell’Avv. Giuseppe Marsicano dell’Avvocatura. IlConsolidato del Gruppo Provincia di Benevento Esercizio 2019 ha evidenziato un avanzo di amministrazione di oltre 800mila Euro, rispetto ad un passivo di circa 130mila Euro dell’anno precedente. Questo risultato risente della oculata gestione delle Società partecipate dall’Ente secondo un indirizzo politico che è stato positivamente sottolineato dal Collegio dei Revisori dei conti. Il Presidente Di Maria ha ricordato come ilconsolidato al 2019 costituisca la ...

AdornatoAntonio : RT @romatoday: Effetto covid sui municipi, dal Comune tagli ai fondi per verde, strade e sociale: 'Così stabilità dei servizi è a rischio'… - jgcolabello : Strade, verde, scuola, sociale, nell'anno della crisi del secolo hanno presentato un bilancio al ribasso, se non si… - fabiospes1 : RT @romatoday: Effetto covid sui municipi, dal Comune tagli ai fondi per verde, strade e sociale: 'Così stabilità dei servizi è a rischio'… - paolorm2012 : Effetto covid sui municipi, dal Comune tagli ai fondi per verde, strade e sociale: 'Così stabilità dei servizi è a… - 79_Alessio : RT @romatoday: Effetto covid sui municipi, dal Comune tagli ai fondi per verde, strade e sociale: 'Così stabilità dei servizi è a rischio'… -

Ultime Notizie dalla rete : Bilancio strade Bilancio, strade e debiti al centro dell'ultimo consiglio provinciale del 2020 anteprima24.it Il sindaco Olivetti sulle linee programmatiche: "Nuovo prg, meno pressione fiscale e più sicurezza nelle scuole"

2' di lettura Senigallia 30/12/2020 - Riduzione della pressione fiscale, nuovo piano regolatore per il centro storico, riorganizzazione della macchina amministrativa, e messa in sicurezza delle scuole ...

Cosa è stato fatto a Bastia Umbra nel 2020? Il report dell’amministrazione

Cosa è stato fatto a Bastia Umbra nel 2020? Il report dell’amministrazione. Si è tenuta in streaming la conferenza stampa dell’Aministrazione Comunale di Bastia Umbra, il 29 ...

2' di lettura Senigallia 30/12/2020 - Riduzione della pressione fiscale, nuovo piano regolatore per il centro storico, riorganizzazione della macchina amministrativa, e messa in sicurezza delle scuole ...Cosa è stato fatto a Bastia Umbra nel 2020? Il report dell’amministrazione. Si è tenuta in streaming la conferenza stampa dell’Aministrazione Comunale di Bastia Umbra, il 29 ...