Vaccino | a pochi giorni dal V-day si va verso l’obbligatorietà

Il V-day è stato solo 2 giorni fa, ma a causa della grossa percentuale di personale sanitario che ha rifiutato di sottoporsi al Vaccino, il Governo sta meditando sulla possibilità di imporre la sua obbligatorietà, almeno per "il personale sanitario", ha osservato Agostino Miozzo. Se infatti il trend di no-vax riscontrato nella poplazione medico sanitaria dovesse riscontarsi anche nel resto della popolazione, ciò comporterebbe un rischio non indifferente: non si potrebbe raggiungere quella percentuale del 60% di popolazione vaccinata, che è indispensabile affinchè possa aversi l'immunità di gregge. In parole povere, una bassa percentuale di popolazione vaccinata sarebbe perfettamente inutile, e il virus continuerebbe a circolare liberamente mietendo vittime e portando gli ospedali in sovraccarico. A fronte di queste possibilità, si sta dunque ...

Se troppi decidessero di non vaccinarsi, il vaccino anti-Covid potrebbe diventare obbligatorio, come previsto dalla Costituzione ...

La disubbidienza necessaria di Antigone e quella nociva di chi non ha rispetto delle regole

fonte futuriparalleli.it C’è tristezza e malinconia. La speranza di una fine in tempi brevi del coronavirus sembra allontanarsi. Nonostante il vaccino. L’Occidente si è perso in una pandemia che ha un ...

