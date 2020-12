Televisione in lutto, una generazione di ragazzi è cresciuta con i suoi programmi. “Addio, Teresa” (Di martedì 29 dicembre 2020) Avrebbe compiuto 62 anni tra poche settimane, ma il suo cuore ha smesso di battere questa mattina nella sua abitazione di Anacapri. Annunciatrice, presentatrice televisiva, giornalista e conduttrice di programmi di informazione e di intrattenimento, è stata il volto storico di Telecapri, Retecapri e Telecaprinews. Tra i programmi più noti condotti da Teresa Iaccarino, tutti ricordano ‘Cinque punto zero’ e ‘Sveglia ragazzì’. Un’intera generazione è cresciuta con Uffi e con i primi cartoni animati giapponesi in compagnia di Teresa. Cordoglio per la sua scomparsa è stato espresso dal presidente nazionale dell’Ordine Giornalisti, Carlo Verna; dal presidente dell’Ordine della Campania, Ottavio Lucarelli e dal consigliere dell’Odg Campania, Enzo Colimoro. “L’Amministrazione comunale esprime ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 29 dicembre 2020) Avrebbe compiuto 62 anni tra poche settimane, ma il suo cuore ha smesso di battere questa mattina nella sua abitazione di Anacapri. Annunciatrice, presentatrice televisiva, giornalista e conduttrice didi informazione e di intrattenimento, è stata il volto storico di Telecapri, Retecapri e Telecaprinews. Tra ipiù noti condotti daIaccarino, tutti ricordano ‘Cinque punto zero’ e ‘Sveglia ragazzì’. Un’interacon Uffi e con i primi cartoni animati giapponesi in compagnia di. Cordoglio per la sua scomparsa è stato espresso dal presidente nazionale dell’Ordine Giornalisti, Carlo Verna; dal presidente dell’Ordine della Campania, Ottavio Lucarelli e dal consigliere dell’Odg Campania, Enzo Colimoro. “L’Amministrazione comunale esprime ...

