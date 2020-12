Serie A, chi ha creato più occasioni da gol nel 2020? La classifica è sorprendente… (Di martedì 29 dicembre 2020) tps titleoccasioni DA GOL/tps titleLa Serie A ha concluso oramai il suo 2020. Tante emozioni, tanti gol e anche tante occasioni da rete create. Ed è proprio su questa particolare statistica che, come riporta anche Sky, Opta ha voluto sottolineare l'importanza di alcuni calciatori del nostro campionato.Chi sono stati quei giocatori a creare le migliori chance da rete, ovvero quelle situazioni in cui ci si dovrebbe ragionevolmente aspettare un gol? Andiamo a scoprirlo... ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di martedì 29 dicembre 2020) tps titleDA GOL/tps titleLaA ha concluso oramai il suo. Tante emozioni, tanti gol e anche tanteda rete create. Ed è proprio su questa particolare statistica che, come riporta anche Sky, Opta ha voluto sottolineare l'importanza di alcuni calciatori del nostro campionato.Chi sono stati quei giocatori a creare le migliori chance da rete, ovvero quelle situazioni in cui ci si dovrebbe ragionevolmente aspettare un gol? Andiamo a scoprirlo... ITA Sport Press.

Mattia Zaccagni del Verona ha creato ben 9 chiare occasioni da gol nel 2020 in 33 partite. Anche Cuadrado della Juventus è stato in grado di arrivare a 9 chiare occasioni da gol create ma in 32 partit ...

Aria, la prima docu-serie sul lockdown da oggi su Rai Play

Aria è una docu-serie su alcuni italiani, sparsi in varie parti d'Italia e del mondo - dalla Cina al Kenya, dal Brasile alla Francia. Aria è una docu-serie su alcuni italiani, sparsi in varie parti d' ...

