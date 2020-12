Rovella Juventus, pronto l’affare alla Kulusevski: bianconeri in pole (Di martedì 29 dicembre 2020) Rovella Juventus – Paratici è sempre a caccia di nuovi potenziali fenomeni. Ovvero occasioni di mercato che possano portare qualità e gioventù alla squadra, vedasi McKennie che al momento è il migliore a centrocampo. Infatti i bianconeri hanno puntato Nicolò Rovella, centrocampista centrale classe 2001 del Genoa. Otto presenze in questa stagione tra campionato e Coppa Italia.Il giocatore è in scadenza di contratto col Genoa che ha più volte offerto il rinnovo trovando un muro dall’altra parte. Rovella Juventus, nuovo piano di Paratici Se non dovesse arrivare la firma sul prolungamento, dal 1° febbraio Rovella sarà libero di firmare con un altro club a costo zero per la prossima stagione. Sul centrocampista ci sono anche Inter e Roma, ma la Juve è in ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 29 dicembre 2020)– Paratici è sempre a caccia di nuovi potenziali fenomeni. Ovvero occasioni di mercato che possano portare qualità e gioventùsquadra, vedasi McKennie che al momento è il migliore a centrocampo. Infatti ihanno puntato Nicolò, centrocampista centrale classe 2001 del Genoa. Otto presenze in questa stagione tra campionato e Coppa Italia.Il giocatore è in scadenza di contratto col Genoa che ha più volte offerto il rinnovo trovando un muro dall’altra parte., nuovo piano di Paratici Se non dovesse arrivare la firma sul prolungamento, dal 1° febbraiosarà libero di firmare con un altro club a costo zero per la prossima stagione. Sul centrocampista ci sono anche Inter e Roma, ma la Juve è in ...

Pall_Gonfiato : #Rovella, salta il rinnovo con il #Genoa: la #Juventus in pole position - calciomercatoit : ?? #Juve - I bianconeri stanno lavorando per anticipare #Inter e #Roma per #Rovella ??#CMITmercato - Marcello_Fsc : RT @BombeDiVlad: ?? #Juventus, interesse concreto per Nicolò #Rovella I bianconeri cercano di anticipare la concorrenza: il piano?? #LeBom… - ma_liguori : RT @pianetagenoa: GAZZETTA DELLO SPORT - La Juventus tratta per Rovella - - BombeDiVlad : ?? #Juventus, interesse concreto per Nicolò #Rovella I bianconeri cercano di anticipare la concorrenza: il piano??… -