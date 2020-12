(Di martedì 29 dicembre 2020) Roma, 29 dic. (Adnkronos) -, 45 anni, di Rovereto, in provincia di Trento. Titolare di Barber Factory 1975, dopo l'incontro con Tommaso, un bambino autistico di 2 anni, e sua madre, Barbara, decide di prevedere “l'ora” : un tempo dedicato a tare iai bambini autistici in un ambiente sereno e confortevole, poco rumoroso e non affollato, che li metta al riparo da fonti di stress e quindi rischi di crisi. Più di recente ha anche deciso di farsi promotore di un nuovo progetto e recarsi a tare idirettamente nelle strutture che si occupano di autismo o a domicilio.

TV7Benevento : **Quirinale: Christian Plotegher, l'ora della quiete per il taglio dei capelli agli autistici**... -

Ultime Notizie dalla rete : **Quirinale Christian

Il Tempo

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - Sono 36 le cittadine e i cittadini che anche quest'anno il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto premiare con l'Onorificenza al merito della Repubblica ...ROMA (attualità) - cittadini che si sono distinti per atti di eroismo, per l'impegno nella solidarietà, nel volontariato, per l'attività in favore dell'inclusione sociale ilmamilio.it Anche quest'ann ...