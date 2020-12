Presidi scettici sul rientro a scuola il 7 gennaio | Problema trasporti

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 29 dicembre 2020) “La ripresa del 7, soprattutto per quanto riguarda le scuole superiori, presenta diverse criticità”. Lo ha detto il Presidente dell’Associazione Nazionale, Antonello Giannelli, intervistato da Tgcom24. Con una nota agli Uffici scolastici regionali, il capo dipartimento del Ministero dell’Istruzione Marco Bruschi ha inviato l’ordinanza del ministro della Salute del 24 dicembre scorso che rimodula la partecipazione delle didattica in presenza alle superiori al 50% sino al 15. “Ricordo che si tratta di disposizioni non derogabili”, scrive il capo dipartimento del ministero. “Il prezioso lavoro che tutti avete svolto per rispettare il 75% è, di fatto, rinviato per la sua attuazione”, conclude. “Ilprincipale - ha spiegato però Giannelli dell’Anp - riguarda la mancata o insufficiente ...