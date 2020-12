“Non si parli di Appendino, ma dei temi della città” (Di martedì 29 dicembre 2020) La conferenza stampa di fine anno per tirare le somme di un 2020 molto complesso è anche l’ultima che Chiara Appendino fa da sindaca. E inevitabilmente il discorso cade anche sulla sua scelta di non ricandidarsi e sul suo futuro. “La mia decisione è stata presa, comunicata e da allora è partito un percorso di cui si sta occupando il Movimento, che è quello, come ho sempre chiesto, che sì discuta dei temi della città. Il tema non è Chiara Appendino, non si parla di Appendino, Chiara Appendino ha dichiarato di non candidarsi”, precisa la sindaca a chi le chiede di un possibile ripensamento e di una candidatura per un secondo mandato se a chiederlo fosse il Movimento 5 stelle. “Si sta lavorando partendo dall’attività amministrativa di questi anni e su quello che è il ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 29 dicembre 2020) La conferenza stampa di fine anno per tirare le somme di un 2020 molto complesso è anche l’ultima che Chiarafa da sindaca. E inevitabilmente il discorso cade anche sulla sua scelta di non ricandidarsi e sul suo futuro. “La mia decisione è stata presa, comunicata e da allora è partito un percorso di cui si sta occupando il Movimento, che è quello, come ho sempre chiesto, che sì discuta dei. Il tema non è Chiara, non si parla di, Chiaraha dichiarato di non candidarsi”, precisa la sindaca a chi le chiede di un possibile ripensamento e di una candidatura per un secondo mandato se a chiederlo fosse il Movimento 5 stelle. “Si sta lavorando partendo dall’attività amministrativa di questi anni e su quello che è il ...

lorepregliasco : Un elemento chiave di cui mi pare si parli poco in Italia: le persone vaccinate sono contagiose o no? Per ora non s… - davidefaraone : L’inciucio tra i due “Mattei”, gli accordicchi, le poltrone… In un minuto e mezzo vi spiego perché questo giochetto… - dado75x : @matteosalvinimi C'era molta più libertà con BENITO MUSSOLINI CHE CON CONTE E TU PARLI DI SCUOLA ?! MA NON VEDETE C… - Sabrina98939865 : @aydan_m_ @canyaman1989 Non avevamo dubbi....lui sarà sempre al primo posto.....ma di qualsiasi cosa si parli ...?????????????????? - Valentina30210 : @Samira1577 @GuidoCrosetto Tu ad esempio che parli di cavia non sai nemmeno di cosa parli e non ti vai nemmeno ad informare -