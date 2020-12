La lezione del 2020 | la sicurezza alla fine dipende da noi

Leggi su panorama

(Di martedì 29 dicembre 2020) Nonostante il mio lavoro richieda una certa dose di "pessimismo cosmico", perché se pensi che "tutto andrà bene" purtroppo o per fortuna occuparti dinon è il tuo mestiere, mi piacerebbe vedere il bicchiere che ci lascia questo anno mezzo pieno, piuttosto che mezzo vuoto. Complice la pandemia abbiamo visto crescere il crimine cyber di percentuali in doppia, in taluni segmenti tripla, cifra. Attacchi a obiettivi nazionali molto significativi come Enel, Luxottica, Campari e Leonardo hanno dato una misura di come stanno cambiando le cose. Se qualcuno poi era ancora scettico non è mancata l'aggressione di portata internazionale che ha coinvolto un certo numero di istituzioni statunitensi e un big player come Microsoft. In, ciliegina sulla torta, perfino Google, non per un'offensiva hacker, ma per "problemi tecnici", ha regalato al mondo ...