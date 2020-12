Game of Thrones Winter is Coming: muore Lin Qi, magnate del gaming. Sarebbe stato avvelenato (Di martedì 29 dicembre 2020) Il magnate cinese dei videogiochi Lin Qi è morto il giorno di Natale dopo essere stato presumibilmente avvelenato da un regista della filiale cinematografica della sua compagnia Yoozoo Games. Lin, 39 anni, e amministratore delegato della suddetta società, è stato ricoverato in ospedale mercoledì scorso, quando la polizia di Shanghai ha arrestato un collega di 39 anni di nome Xu, sospettato di averlo avvelenato. Secondo fonti del settore citate dal quotidiano digitale privato Caixin, l'arrestato è Xu Yao, un ex dirigente di Yoozoo attualmente incaricato dell'adattamento al grande schermo del popolare romanzo di fantascienza 'Il problema dei tre corpi'. Yoozoo aveva acquisito i diritti cinematografici di quel libro nel 2014, anno in cui ha creato la ... Leggi su eurogamer (Di martedì 29 dicembre 2020) Ilcinese dei videogiochi Lin Qi è morto il giorno di Natale dopo esserepresumibilmenteda un regista della filiale cinematografica della sua compagnia Yoozoos. Lin, 39 anni, e amministratore delegato della suddetta società, èricoverato in ospedale mercoledì scorso, quando la polizia di Shanghai ha arreun collega di 39 anni di nome Xu, sospettato di averlo. Secondo fonti del settore citate dal quotidiano digitale privato Caixin, l'arreè Xu Yao, un ex dirigente di Yoozoo attualmente incaricato dell'adattamento al grande schermo del popolare romanzo di fantascienza 'Il problema dei tre corpi'. Yoozoo aveva acquisito i diritti cinematografici di quel libro nel 2014, anno in cui ha creato la ...

