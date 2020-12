Fuochi d'artificio lasciati vicino a liquido infiammabile: scatta il maxi sequestro (Di martedì 29 dicembre 2020) Como, 29 dicembre 2020 - I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Como nei giorni scorsi hanno sequestrato oltre 140.000 Fuochi pirotecnici del peso complessivo di una ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 29 dicembre 2020) Como, 29 dicembre 2020 - I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Como nei giorni scorsi hanno sequestrato oltre 140.000pirotecnici del peso complessivo di una ...

poliziadistato : #Botti illegali, a pochi giorni dal #capodanno sequestrati in diverse città fuochi d'artificio artigianali, privi d… - MediasetTgcom24 : Chieti, esplosione in un fabbrica di fuochi d'artificio: vittime - aleniggaz : RT @PoggiVeru: Ogni volta che vengo vicino a te sono fuochi d'artificio. ??Veru - Papryka5 : RT @PoggiVeru: Ogni volta che vengo vicino a te sono fuochi d'artificio. ??Veru - News24Italy : #Pet e fuochi d'artificio: come vivere serenamente la notte di Capodanno -