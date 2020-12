Festival di Sanremo e Covid: su un nave bolla. "Pubblico e artisti isolati in alto mare" (Di martedì 29 dicembre 2020) Amadeus conferma: "Sarà l'edizione della rinascita, il Covid costringe a ripensare tutto". Spettatori prelevati ogni sera e portati all'Ariston Leggi su quotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) Amadeus conferma: "Sarà l'edizione della rinascita, ilcostringe a ripensare tutto". Spettatori prelevati ogni sera e portati all'Ariston

Agenzia_Ansa : #Amadeus, nave da crociera per il pubblico a #Sanremo? Un'idea che teniamo in considerazione #ANSA - Adnkronos : #Sanremo2021, #Amadeus conferma: ipotesi nave da crociera per festival '#Covidfree' - Tg3web : È stato un anno trionfale per Diodato. Vincitore a Sanremo, premiato con il David di Donatello e con il Nastro d'ar… - RoccoPetraglia1 : RT @RoccoPetraglia1: @SanremoRai @RaiUno @RaiRadio2 @RaiPlay @Raiofficialnews @Vivo_Azzurro Hanno chiuso tante attività, le persone muoiono… - RoccoPetraglia1 : @SanremoRai @RaiUno @RaiRadio2 @RaiPlay @Raiofficialnews @Vivo_Azzurro Hanno chiuso tante attività, le persone muoi… -